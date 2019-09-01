Ямальские ученые в режиме реального времени будут наблюдать за жизнью белых медведей

фото с сайта правительства Ямало-Ненецкого автономного округа фото с сайта правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

Ямальские ученые смогут получать информацию о передвижениях и местах обитания белых медведей на островах Белый и Вилькицкого.

В ходе исследовательских работ, которые проводились в рамках комплексной научной экспедиции "Ямал-Арктика 2019", на трех медведей на острове Белый и четырех на острове Вилькицкого установлены ошейники со спутниковыми передатчиками данных. Об этом сообщает управление информационной политики ПАО "НК "Роснефть", при поддержке которой работают специалисты института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН) и "Российскиого центр освоения Арктики".

Использование спутниковой телеметрии российского производства позволяет практически в режиме реального времени получать информацию о скорости перемещения, пройденном расстоянии, а также о том какие места обитания предпочитает и как реагирует белый медведь на изменения окружающей среды. Кроме того, планируется провести сравнительный анализ полученных данных с информацией о перемещениях двух самок, на которых установили спутниковые ошейники на островах Шокальского и Вилькицкого в 2018 году.

Кроме того, зоологи взяли биологические пробы белых медведей. Результаты иммунологических, микробиологических и молекулярно-генетических исследований всех отобранных биологических образцов позволят выявить уровень содержания и состав антропогенных веществ в организме белых медведей, оценить состояние здоровья изученных особей. Данные исследования входят в комплексную программу компании по поддержке и защите белых медведей.

Комплексную экспедицию "Ямал-Арктика" можно назвать научным брендом Ямало-Ненецкого автономного округа. Впервые она стартовала в 2012 году на научно-исследовательском судне Росгидромета "Профессор Молчанов". С 2014 года экспедиция носит наземный характер, и с каждым годом расширяет географию и направления исследований. Ежегодно в экспедиции принимают участие до 40 научных коллективов, представляющих Российскую академию наук, университеты и Научный центр изучения Арктики. Они проводят широкий спектр биологических, экологических и геокриологических изысканий, в которых вместе с российскими учеными участвуют коллеги из Германии, Франции, Бельгии, Норвегии и других стран.

Акцент сделан на получении новых знаний об экологическом разнообразии и последствиях антропогенного воздействия на природу. В разных районах округа ведется отбор проб в природных средах. По результатам исследований даются научно обоснованные рекомендации и предложения по улучшению экологической ситуации в регионе, поддержанию благоприятного статуса редких видов арктических животных и птиц.