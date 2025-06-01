Александр Моор: своевременная подготовка к паводку позволила минимизировать его последствия

| Фото: ТГ-канал Александра Моора (архив) | Фото: ТГ-канал Александра Моора (архив)

Тюменская область прошла паводковый период с минимальными потерями. Всего в этом году подтопления зафиксированы в 53 населённых пунктах девяти муниципалитетов. Пострадали 17 низководных мостов и 27 участков дорог – работы по их восстановлению уже идут. Материальную помощь оперативно получили более 2 тыс. 250 человек.

| Фото: МЧС России | Фото: МЧС России

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе совещания по итогам прохождения паводкоопасного периода под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева.

Он уточнил, что такого результата удалось достичь благодаря своевременным мерам. "Синоптики заранее предупреждали о возможной угрозе, поэтому начали подготовку заблаговременно: проверили и укрепили дамбы, заготовили необходимые материалы, возвели более 25 километров временных защитных сооружений", - рассказал Александр Моор.

Он напомнил, что паводок этого года стал в Тюменской области третьим по уровню воды за 60 лет наблюдений. Сейчас уровень рек стабилизируется, вода идет на убыль.