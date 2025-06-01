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В Викуловском районе открыли три участка дорог после паводка

Общество, 10:59 18 июня 2025

администрация Викуловского района | Фото: администрация Викуловского района

Участки автомобильных дорог в направлении д. Староборовая – Новоборовая, подъезд к д. Тюлешов Бор, с. Нововяткино – Балаганы – Заборка открыли в Викуловском районе после паводка. Об этом сообщает администрация муниципального района.

Решение о возобновлении движения приняли на заседании местной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Ранее специалисты ДРСУ-5 компании "ТОДЕП" провели обследование участков. Видимых нарушений дорожного полотна они не выявили.

По мере снижения уровня воды подобная процедура ожидает оставшиеся в зоне подтопления два моста, уточняется в сообщении.

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# Викуловский район , паводок

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