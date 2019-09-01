Фестиваль в Тобольске соберет наследников казачьей культуры

| Фото: admtobolsk.ru | Фото: admtobolsk.ru

VIII межрегиональный фестиваль казачьей культуры"Наследники Ермака" пройдет в Тобольске 21 и 22 сентября, сообщает администрация города.

На него с соберутся творческие коллективы и индивидуальные исполнители, а также мастера декоративно-прикладного творчества в возрасте от 8 до 80 лет из городов и районов Тюменской области, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Омской и Свердловской областей.

Конкурсная программа мероприятия пройдет по направлениям: "Вокал", "Инструментальное исполнительство", "Декоративно-прикладное творчество", "Хореографическое искусство".

Жюри оценит сценическую культуру исполнения, самобытность произведений, уровень исполнительского мастерства, выразительность и музыкальность, наличие народных инструментов в номерах, особенности хореографии, характер сценического костюма, оригинальность программы и артистичность.

Церемония открытия фестиваля начнется в ДК "Синтез"21 сентября в 11 часов. Конкурсные выступления участников будут проходить до 17 часов и завершатся церемонией награждения.

Гала-концерт победителей и призеров фестиваля начнется в ТРЦ "Жемчужина Сибири" 22 сентября в 13 часов. Вход свободный.