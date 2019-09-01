Дачные маршруты продолжат курсировать до 28 октября

| Фото: «Тюменьгортранс» | Фото: «Тюменьгортранс»

Работа дачные автобусных маршрутов продолжится до 28 октября. С 30 сентября часть из них станет курсировать реже, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

Количество рейсов сократится на маршрутах 97, 98, 99, 100, 100к, 119, 120, 124, 128, 128к, 129, 138, 140, 143, 145, 151, 153, 155 и 158. Остальные автобусы продолжат работать по прежнему расписанию.

"Тюменьгортранс" напоминает, что актуальную информацию о работе дачных маршрутов можно узнать на сайте tgt72.ru в разделе "Расписание", в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" или уточнять через информационно-справочную службу по телефону 8-800-250-0722.