Тюменский областной фестиваль методических идей прошел в Крыму

| архивное фото chero.rk.gov.ru | архивное фото chero.rk.gov.ru

Лучшие тюменские организаторы детского отдыха провели областной фестиваль методических идей "Дорогой открытий" под девизом "КрыМ – Мы вместе. Тюменское лето в Крыму" в Черноморском районе Республики Крым с 4 по 11 сентября, сообщает региональный департамент социального развития.

За восемь дней фестиваля 143 лучших организатора детского отдыха, победители конкурсов профессионального мастерства из 13 детских загородных центров Тюмени и юга Тюменской области провели курсы повышения квалификации для 88 специалистов социальной сферы и предпринимателей района. Кроме этого они реализовали дополнительную общеразвивающую программу "Аниматор" для 40 старшеклассников, шесть тематических культурно-образовательных программ в общеобразовательных учреждениях и учреждениях культуры для жителей района, 95 тематических мастер-классов для 120 отдыхающих жителей Тюменской области на базах "Лидия", "У дяди Васи", "Коттеджи у моря "Гелиос" и "Мари-Анна".

Всего в мероприятиях фестиваля "КрыМ – Мы вместе. Тюменское лето в Крыму" приняли участие около 1 тыс. 700 человек.

Важным направлением работы на фестивале стали деловые площадки, во время которых руководство района и президиум ассоциации "Мы вместе" обсудили итоги реализации программы, наметили перспективы развития и сформировали круг приоритетных задач. На итоговой пленарной сессии состоялось двустороннее вручение благодарственных писем и почетных грамот в честь пятилетнего плодотворного сотрудничества и вклад в развитие организации отдыха и оздоровления населения Тюменской области в Крыму.