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В выходные в Тюмени будет прохладно и пасмурно

Общество, 18:05 20 сентября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прохладная и дождливая погода ожидается в Тюмени в ближайшие выходные, 21 и 22 сентября.

По данным центра Фобос, в субботу, 21 сентября, столбики термометров поднимутся до 12 градусов тепла. Ночью ожидается до плюс 8.

В воскресенье, 22 сентября, в областном центре пройдут дожди, температура воздуха в дневные часы не поднимется выше 7 градусов тепла.

Прохладно будет и в начале следующей недели. 23 и 24 сентября воздух будет прогреваться лишь до плюс 7 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 3. В эти дни вероятны дожди.

25 сентября ожидаются первые заморозки. В ночные часы похолодает до ноля градусов, днем синоптики прогнозируют до плюс 6.

Любовь Голышева

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