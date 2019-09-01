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Стихи Уолта Уитмена прозвучат на поэтическом концерте

Общество, 18:54 27 сентября 2019

www.msu.ru | Фото: www.msu.ru

Поэтический концерт "Я иду по дороге", посвященный 200-летию со дня рождения великого американского поэта Уолта Уитмена, пройдет в Информационно-библиотечном центре для молодежи (Червишевский тракт, 15/1) 28 сентября, начало в 15 часов, сообщает централизованная городская библиотечная система.

Концерт подготовили участники литературного театра "Новелла" и вокальный ансамбль "Радуга". Музыкальные номера будут чередоваться с выступлениями известных деятелей тюменской культуры. Вход свободный.

Уитмен – реформатор американской поэзии, новатор свободного стиха. Считая, что его стих должен быть естественным, как дыхание, Уитмен решительно отверг каноничные поэтические формы, на которых, как он считал, лежит печать безжизненной литературности.

Он заложил основы новой поэтики, получившей интенсивное развитие в XX веке, особенно в англоязычных странах. Одним из первых, кто оценил значение сделанного Уитменом для последующего движения поэзии, был Иван Тургенев. Среди русских поэтов наиболее близки к Уитмену Велимир Хлебников и Владимир Маяковский.

В Москве на территории Московского государственного университета знаменитому поэту установлен памятник.

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# библиотека , поэзия

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