Жителей Ишима призывают беречь контейнеры для сбора коммунальных отходов

| Фото: пресс-службы единого регоператора «ТЭО" | Фото: пресс-службы единого регоператора «ТЭО"

Случаи размещения в контейнерах для твердых коммунальных отходов горючих жидкостей и тлеющей золы были вновь зафиксированы в Ишиме. Это может привести к тому, что бак оплавится или полностью сгорит, сообщает пресс-служба единого регоператора ТЭО.

"Мы призываем местных жителей, особенно проживающих в частном секторе, воздержаться от выброса в контейнерные баки горючих жидкостей и веществ, тлеющей золы, углей и окурков. К сожалению, в Ишиме уже есть ситуации их возгорания и полного уничтожения. Со временем региональный оператор по обращению с ТКО баки заменит, но до этого момента чье-то пренебрежительное отношение скажется на комфорте соседей", - отметил заместитель главы Ишима по городскому хозяйству Алексей Петров.

Подобные факты уже регистрировались в Ишиме: в одном случае был полностью уничтожен контейнер, в другом пламя перекинулось на уже собранные возчиком коммунальные отходы. По счастливой случайности они начали тлеть незадолго до приезда мусоровоза, и экипажу спецтехники удалось оперативно потушить возгорание. Этот контейнер пострадал, но может эксплуатироваться в дальнейшем.

"Всего сначала года в Ишиме установили 350 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Из них 335 – современные сверхпрочные евроконтейнеры, идеально подходящие для применения в местных погодных условиях. При надлежащем использовании они отличаются удобством, долговечностью и экономичной эксплуатацией. Одно из немногих слабых мест емкостей – огонь", – подчеркнула руководитель ишимского управления "ТЭО" Татьяна Барсукова.