Тюменцы предлагают ввести новые разметки на дорогах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Посмотри" – призыв к пешеходам со стрелками вправо и влево заострит внимание участников дорожного движения, убежден депутат Тюменской областной думы, куратор партийного проекта "Дороги "Единой России" Дмитрий Новицкий.

Он предложил использовать надпись в пешеходных разметках по всей стране на заседании рабочей группы по реализации партийного проекта "Безопасные дороги", которая состоялась в облдуме 26 сентября. Разработчики спроектировали трафаретную надпись, которую продемонстрировали собравшимся.

"Мы хотим, чтобы этот элемент стал стандартным на пешеходном переходе. Он стимулирует человека обратить внимание на дорожную ситуацию", – убежден Дмитрий Новицкий.

Парламентарий рассказал, что видел такую разметку в Китае и привел примеры использования мотивационных материалов на дорогах и улицах населенных пунктов в России и за рубежом. Например, на проезжей части в Великобритании водители могут заехать на проезжую часть с волнистой линией разметки – это проверка концентрации внимания для автомобилистов. В Латвии перед пешеходником силуэт человека заставит водителя снизить скорость. В Красноярске и Новокузнецке дороги размечены призывами "Посмотри направо и налево. Стой!", "Возьми ребенка за руку", "Сними наушники" и прочими. Такие надписи в 2019 году на тротуарах появились и в Тюмени благодаря реализации программы "Тюмень – город культурных дорог".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заместитель начальника отдела – начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы, технического и дорожного надзора регионального управления ГИБДД Максим Зайцев отметил, что использование разметок на пешеходном переходе нормативами не запрещено, но согласовывается с Госавтоинспекцией на федеральном уровне.

Участники рабочей группы оценили показатели, которые свидетельствуют об исполнении национального проекта "Безопасные и качественные дороги". По словам Дмитрия Новицкого, для работы по нацпроекту в Тюменской области есть хороший задел. Так, в регионе существенно снизилось количество ДТП, о чем свидетельствует статистика Госавтоинспекции. В областной столице вводят адаптивное регулирование светофоров. В области ведется работа по внедрению АСУ на дорогах – это первый шаг к внедрению интеллектуальной транспортной системы.

"Это видно на наших дорогах – и по качеству, и по внедрению технологий, и по реализации строительства. Но показателей еще много, мы будем двигаться к их достижению. Следующая рабочая группа в ноябре-декабре будет посвящена другим пунктам нацпроекта, о которых расскажут представители других структур", – сообщил куратор партийного проекта "Дороги "Единой России"".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ирина Ромашкина