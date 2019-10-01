Тюменская область присоединилась к Всероссийским учениям по гражданской обороне

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Всероссийская штабная тренировка стартовала по всей России, в Тюменской области задачи для каждой из служб гражданской обороны поставил на совещании директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович 1 октября.

"Во время тренировки мы разворачиваем эвакопункты в муниципалитетах, граничащих с Тобольским и Ишимским районами. Председателю областной эвакуационной комиссии нужно уточнить план эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы. Совместно с руководителями органов местного самоуправления необходимо проверить готовность материальных и технических средств для организации эвакуации, уточнить маршрут и порядок использования транспортных средств и коммуникаций для проведения мероприятий, готовность безопасных районов разместить эвакуированное население", - сказал Андрей Михнович.

Как доложил врио начальника ГУ МЧС России по Тюменской области Алексей Пархомович, в 6 часов от оперативного дежурного национального центра управления кризисных ситуаций получен сигнал о начале тренировки и введении в действие плана гражданской обороны и защиты населения. Проведено оповещение всех взаимодействующих структур. По условиям тренировки на территории страны прогнозируется возникновение крупных природных пожаров и угроза безопасности населенных пунктов, социально значимых и критически важных объектов. Выпадение обильных осадков, в результате которых возможно подтопление населенных пунктов, угроза аварий на коммунальных и энергетических сетях. Уральский федеральный округ вошел в число трех субъектов, где обстановка наиболее сложная.

"На территории области возможно возникновение крупномасштабных чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах Тюмени и Тобольска, в остальных муниципальных образованиях прогнозируется возникновение крупных очагов природных пожаров", - рассказал полковник Пархомович условия первой вводной.

В связи с условной угрозой введен в действие план гражданской обороны и защиты населения, органы управления и силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, органы исполнительной власти, муниципальных образований и организаций приведены в режим повышенной готовности. Силами главного управления МЧС России по Тюменской области и подчиненными подразделениями принимаются определенные меры по предупреждению развития чрезвычайных ситуаций, минимизации ущерба и потерь.

В первом этапе тренировки задействованы службы 16 муниципальных районов региона, все они приняли участие в совещании по видеосвязи. В 12 и 18 часов все они примут участие в селекторных совещаниях, которые пройдут под руководством министерства РФ по чрезвычайным ситуациям.