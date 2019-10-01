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Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве

Общество, 16:44 01 октября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

132 тысячи человек будут призваны на военную службу с октября по декабрь по указу президента России, который опубликован 30 сентября.

Документ включает в себя распоряжения об увольнении с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Напомним, осенний призыв в 2019 году проходит в соответствии с поправками, которые начали действовать с 1 сентября. Так, в соответствии с внесенными майским приказом президента изменениями мужчины, имеющие право на освобождение от призыва или на отсрочку от призыва на военную службу, могут официально отказаться от реализации своего права.

Кроме того, сейчас срочники имеют право уйти в запас раньше положенного срока. Например, его предоставили солдатам, второй раз ставшими отцами во время прохождения службы.

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# военная служба , осенний призыв , призывники

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