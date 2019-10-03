Тюменским школьникам расскажут о языке визуального искусства

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Лекция для детей "Линия и форма в природе и в изобразительном искусстве" пройдет в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 5 октября, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Встреча пройдет в рамках просветительского проекта "Арт-фонарь", посвященного современному искусству. Ребята узнают, что такое язык визуального искусства, познакомятся с различными стилями и направлениями различных периодов, своими руками создадут яркие и необычные шедевры.

Занятия для школьников будут проходить с 5 октября каждую субботу. Начинаться они будут в 12 часов в библиотеке музея (ул. Советская, 63).