"Депозит "Конструктор" востребован среди корпоративных клиентов Запсибкомбанка

| Фото: ПАО "Запсибкомбанк" во ВКонтакте | Фото: ПАО "Запсибкомбанк" во ВКонтакте

Предоставление возможности использования различных механизмов для развития бизнеса является одной из основных целей корпоративного направления Запсибкомбанка, сообщает пресс-служка банка.

В настоящее время все большей популярностью среди клиентов – юридических лиц пользуются депозиты, позволяющие максимально эффективно разместить свободные денежные средства. Имея большой опыт работы с клиентами, Запсибкомбанк предлагает наиболее интересные и выгодные продукты, каждый из которых обладает рядом преимуществ.

Например, депозит "Конструктор" позволяет комбинировать условия (пополнение, частичное изъятие, гибкая система досрочного расторжения, капитализация процентов и т. д.), объединяя их в одном продукте. Условия можно подобрать, исходя из потребностей предприятия, и при этом получить хороший доход. Ставка по депозиту с возможностью пополнения и частичного изъятия – до 5,4% годовых!

"Депозит "Конструктор" – самый популярный и востребованный среди наших корпоративных клиентов. По данным отчетности банка за первое полугодие 2019 года на этом виде депозита размещено более 48% средств различных организаций. Мы рады, что имеем возможность предложить нашим клиентам полезные и удобные для получения дополнительного дохода банковские продукты с разнообразными опциями и вариантами", – отметила директор Дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.

Оформить заявку на звонок сотрудника и/или узнать подробнее об условиях размещения средств на депозит можно на сайте банка.