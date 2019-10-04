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Ольга Кобякова проведет мастер-класс о сохранении здоровья

Общество, 09:02 04 октября 2019

организаторов полумарафона "Стальной характер" | Фото: организаторов полумарафона "Стальной характер"

Ректор Сибирского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук, автор книги "Здоровье без фанатизма" Ольга Кобякова проведет мастер-класс в SAS (ул. 8 марта, 2/1) 7 октября в 19 часов 10 минут, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

По мнению ректора Сибирского мединститута Ольги Кобяковой, состояние здоровья и физическая форма – это наши активы, в которые нужно вкладываться, их необходимо контролировать и защищать.

На мастер-классе ученый расскажет о том, какие обследования нужно проходить мужчинам и женщинам, что такого съесть, чтобы похудеть, как справляться со стрессом и бороться с эмоциональным выгоранием.

В течение 15 лет автор книги, доктор Ольга Кобякова создавала собственную систему ЗОЖ, а также anti-age программу поддержки качества жизни. В своей книге "Здоровье без фанатизма" она предлагает простые и понятные правила, которые легко встроить в ритм жизни каждого делового человека.

Вход на мероприятие по предварительной регистрации.

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# здоровье , лекция , мастер-класс , Ольга Кобякова

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