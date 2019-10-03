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Тоболяки примут участие во Всероссийском экологическом субботнике

Общество, 18:25 03 октября 2019

Администрация Тобольска | Фото: Администрация Тобольска

Всероссийский экологический субботник "Зеленая Россия" и осенняя акция "Живи, лес" пройдут в Тобольске 4 октября, сообщает городская администрация.

В мероприятиях примут участие предприятия, учреждения и организации города. Они обеспечат сотрудников лопатами, граблями, мешками для сбора мусора, перчатками. Мусор можно складировать на центральных проездах, упаковав в специальные мешки. Обязательство по бесплатному вывозу этого мусора на полигон твердых коммунальных отходов взял на себя региональный оператор.

При проведении общегородского мероприятия "Живи, лес" деревьями и кустами своих сотрудников организации и предприятия обеспечат сами. Узнать, какие деревья и где лучше сажать можно в комитете ЖКХ по телефону: 8 (3456) 24-04-50.

Добавим, с 2011 года мероприятия акции "Живи, лес!" проходят в разных регионах страны при поддержке и участии представителей региональных органов власти, экологически ответственного бизнеса и добровольцев. В рамках акции специалистами лесного департамента и подведомственных организаций до 31 октября проводится посадка леса, очистка от мусора, уходы за посадками леса, сбор лесных семян, лекции.

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# субботник , Тобольск , экология

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