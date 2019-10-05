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В Тюменской области подводятся итоги кампании по ремонту дорог

Общество, 16:09 05 октября 2019

rosavtodor.ru | Фото: rosavtodor.ru

В шести муниципальных районах Тюменской области завершены дорожные работы в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Всего отремонтировано более 58 км дорог в Абатском, Викуловском, Ишимском, Казанском, Сладковском и Сорокинском районах.

В Ишимском районе в рамках нацпроекта продолжается ремонт моста через р. Ишим на автомобильной дороге "Гагарино-Клепикова-Орловка". В Викуловском районе в рамках нацпроекта будет выполнено устройство освещения на автомобильной дороге "Подъезд к с. Викулово".

Всего в 2019 году запланирован ремонт на 34 объектах региональных дорог в агломерации (Тюмень и Тюменский район) протяженностью более 63 км и на 167 объектах региональных дорог вне ее, по всей Тюменской области, протяженностью 314 км.

Общая протяженность трасс, которые отремонтируют за 2019 год в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" составляет более 500 километров.

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