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Международная выставка автобусов пройдет в Китае

Экономика, 10:42 05 октября 2019

Фото: www.tyumen-city.ru

Китайская международная автобусная выставка-2019 пройдет в Шанхайском новом международном выставочном центре с 11 по 13 декабря, сообщает агентство "Синьхуа".

Выставка сосредоточится на возможностях интеграции и технологических инновациях в автобусной индустрии, демонстрируя передовые решения в этой области, а также различные продукты, ранжирующиеся от самих транспортных средств, компонентов, зарядных устройств, интеллектуальных транспортных средств до предметов городской транзитной инфраструктуры.

Ежегодная выставка, инициированная в 2012 году отделением городского общественного транспорта Китайского общества инженерно-строительной техники, планирует привлечь 400 участников выставки, 800 организаций-покупателей, 35 тыс. профессиональных посетителей из более чем 20 стран в этом году.

Соб. инф.

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