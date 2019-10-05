Международная выставка автобусов пройдет в Китае

Фото: www.tyumen-city.ru Фото: www.tyumen-city.ru

Китайская международная автобусная выставка-2019 пройдет в Шанхайском новом международном выставочном центре с 11 по 13 декабря, сообщает агентство "Синьхуа".

Выставка сосредоточится на возможностях интеграции и технологических инновациях в автобусной индустрии, демонстрируя передовые решения в этой области, а также различные продукты, ранжирующиеся от самих транспортных средств, компонентов, зарядных устройств, интеллектуальных транспортных средств до предметов городской транзитной инфраструктуры.

Ежегодная выставка, инициированная в 2012 году отделением городского общественного транспорта Китайского общества инженерно-строительной техники, планирует привлечь 400 участников выставки, 800 организаций-покупателей, 35 тыс. профессиональных посетителей из более чем 20 стран в этом году.

Соб. инф.