ФК "Тобол" проиграл в последнем домашнем матче сезона

Тобольский футбольный клуб "Тобол" потерпел поражение в заключительной игре первенства России в третьем дивизионе.

На своем стадионе тоболяки уступили клубу "Металлург-Магнитогорск" со счетом — 1:4. Хозяева активно начали встречу, подолгу контролировали мяч, но до опасных моментов дело не доходило. На 33-й минуте первая серьезная атака гостей завершилась голом, отличился Роман Мухмадуллин. На 52-й минуте он же оформил дубль.

Спустя десять минут хозяевам удалось сократить разницу в счете. Главный бомбардир команды Эдуард Сагдиев забил свой 18-й гол в сезоне. Это оказался последний гол "Тобола" в этом сезоне, а вот гости забили еще дважды. На 71-й минуте отличился Анатолий Семенов, а на 92-й - Эрик Васильев.

"Тобол" завершил чемпионат на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 30 очков. Чемпионом стал "Металлург" из Аши, у которого 60 набранных баллов.

Евгений Новосёлов