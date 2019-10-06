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Ученые рассказали о полезных свойствах винограда

Общество, 14:30 06 октября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ученые рассказали о полезных свойствах винограда. По их словам, в косточках содержатся витамины А, Е и К, а также природные масла, сообщает "Лента.ру".

По данным исследований, все эти вещества способствуют укреплению клеток и омолаживающему эффекту. Однако ягоды стоит есть вместе с косточками, тогда они принесут больше пользы.

Помимо этого, в винограде содержится вещество из группы растительных эстрогенов ресвератол. Оно снижает уровень холестерина в крови и воспалительные процессы в сосудах. Также в винограде присутствуют важные фенольные соединения: кофейная кислота, кверцетин и мирецетин. Согласно некоторым исследованиям, они защищают организм от развития рака.

При этом виноград благотворно действует на все органы. Так, клетчатка клетчатка помогает пищеварению, а содержащиеся в ягодах минералы благотворно влияют на нервную систему. Оптимальной нормой врачи назвали от 150 до 250 граммов в день. Доктора советуют выбирать более темные ягоды, так как в них больше антиоксидантов.

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