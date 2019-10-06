В Турции составили рейтинг сложных русских слов

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Рейтинг самых труднопроизносимых слов русского языка составили в Турции, сообщает "РИА Новости".

В список вошли длинные слова, содержащие от 19 до 32 букв: рентгеноэлектрокардиографический, частнопредпринимательский, субстанционализирующийся, человеконенавистничество, переосвидетельствоваться, сельскохозяйственно-машиностроительный, высокопревосходительство и достопримечательность.

Отмечается, что последнее слово туристам приходится использовать гораздо чаще других, когда они приезжают в Россию.