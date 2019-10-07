Тюменский врач стала лауреатом Всероссийской премии "Первые лица"

| Фото: ОКБ № 2 | Фото: ОКБ № 2

Врач-неонатолог-реаниматолог ОКБ№ 2 Виктория Емельянова стала лауреатом премии "Первые лица-2019" в номинации "Открытие года". Итоги всероссийского конкурса подвели на XIV Ежегодном конгрессе специалистов перинатальной медицины в Москве 6-7 октября.

Премия "Первые лица" присуждается выдающимся людям и медицинским учреждениям за заметный вклад в развитие российской перинатальной медицины, сообщает лечебное учреждение.

В отделении реанимации новорожденных Областной клинической больницы №2 Виктория Емельянова трудится с 2008 года. Ее основные пациенты – малыши, которым требуется хирургическая коррекция врожденных пороков развития желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы. Вместе с коллегами врач выполняет предоперационную подготовку, анестезиологическое пособие и выхаживает маленьких пациентов после хирургического вмешательства. Занимается научной деятельности.

За годы работы в отделении реанимации новорожденных медицинскую помощь получили около четырех тыс. новорожденных. За ОКБ № 2 с первых дней работы закрепился негласный статус больницы скорой помощи, а детский стационар на протяжении многих лет выполняет функции областной детской больницы. Каждый год в подразделениях клиники получают экстренную и неотложную помощь десятки тысяч взрослых и детей.