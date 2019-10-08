В Сладковском районе убрали весь урожай

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уборочная кампания завершилась в Сладковском районе, сообщает пресс-служба районной администрации.

Местные аграрии на площади 12,05 тыс. га обмолотили 15,2 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (в бункерном весе), убрали 490 га технических культур, заготовили 10,5 тыс. тонн сена и 28,8 тыс. тонн сенажа.

В районе обмолот зерновых и зернобобовых культур завершен на 100% от плана. Самая высокая урожайность в ИП глава КФХ Крапивин Е.Н., ООО "Зернышко", КХ "Роса" – 15 центнеров с гектара.

В настоящее время в районе продолжается осенняя обработка почвы и заготовка силоса.