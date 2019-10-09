Система быстрого вызова медперсонала появилась в первичном сосудистом отделении Ишима

| Фото: пресс-служба областной больницы №4 (Ишим) | Фото: пресс-служба областной больницы №4 (Ишим)

Систему быстрого вызова медицинского персонала установили в первичном сосудистом отделении областной больницы №4 Ишима, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

В нее входит: кнопка у кровати пациента, цветовое и звуковое табло на посту медицинской сестры и наручные пейджер-часы. Система проста в установке, беспроводная, не потребовала финансовых затрат при прокладке провода. Благодаря нововведению пациенты чувствуют себя более спокойно и комфортно, поскольку знают, что стоит нажать на кнопку, как тут же появится медицинская сестра, ответит на все вопросы и окажет своевременную медицинскую помощь.

Учитывая то, что в отделении проходят лечение пациенты, страдающие заболеваниями нервной системы, а также лица, перенесшие инсульт, многие самостоятельно не передвигаются и приходится либо просить помощи соседей, либо кричать, чтобы пришла постовая медсестра.

"Сейчас все намного проще. Пациенту достаточно нажать на кнопку вызова, нам на пейджер приходит сразу сообщение, в котором указан номер палаты и кровать. Если постовая в этот момент занята другим пациентом, табло на посту продолжает светиться и издавать звуки. На помощь может подойти другая медицинская сестра или врач", — рассказывают медицинские сестры отделения.

Для маломобильных пациентов и на случай, если пациенту станет плохо, такую же кнопку установили в санитарной комнате.

"Никто не знает, какому пациенту, где и когда внезапно станет плохо. У нас тяжелые пациенты, на сегодняшний день 33 из них после инсульта, они должны всегда быть под особым контролем и иметь возможность дистанционно позвать себе на помощь. Медперсонал в свою очередь, приняв сигнал тревоги, должен немедленно отреагировать — спасти жизнь больному пациенту", — прокомментировал новшество и.о. заведующего первичного сосудистого отделения Фируз Бахритдинов.