Ученые обсудят актуальные вопросы физической культуры и спорта в Тюмени

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города

Ученые из разных городов России, а также из Белоруссии, Кыргызстана съедутся на международную научно-практическую конференцию "Стратегия формирования здорового образа жизни населения средствами физической культенденции, традиции и инновации", которая пройдет в Тюмени 17 и 18 октября, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Почетными гостями станут главный редактор научно-теоретического журнала "Теория и практика физической культуры", д.п.н., профессор Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Людмила Лубышева, проректор Полесского государственного университета, к.м.н., доцент кафедры общей и клинической медицины факультета организации ЗОЖ Светлана Власова, доцент Кыргызско-Турецкого университета "Манас", к.пед.н. Анара Касмалиева.

Конференция начнется 17 октября в 10 часов с пленарного заседания в Большом зале администрации города. Далее запланирована работа секций, круглых столов, стендовые доклады. 18 октября пройдут научный лекторий с онлайн-трансляцией, мастер-классы, будут работать выездные площадки Тюменского района и юга Тюменской области в рамках реализации проекта "ПА-СПОРТ-ГТО-2019". После состоится подведение итогов и закрытие конференции.

Участники научного собрания за два дня успеют обсудить вопросы и поделиться опытом в сферах здоровьеформирования, подготовки спортивного резерва, медицинского сопровождения массовой физкультуры и спорта. К примеру, как можно использовать сказкотерапию при обучении малышей плаванию или квесты для повышения мотивации студентов к занятиям физкультурой.

18 октября в СК "Олимпия" в 14 часов пройдут сразу три мастер-класса: по плаванию, гимнастике и такому направлению фитнеса, как animal flow, что в переводе с английского означает "животные движения". Данная методика сейчас набирает популярность, ее разработчик, профессиональный фитнес-инструктор Майк Фитч делает в занятиях акцент на подражание движениям животных. Он подчеркивает развитие выносливости, силы, гибкости и эффективного похудения при использовании системы.

В этот же день организуют две выездные площадки. В детском саду № 183 в Тюмени с 14 до 16 часов площадку посвятят теме "Здоровый дошкольник", а в пос. Боровский с 9 до 13 часов специалисты обсудят "Серебряный возраст – движение – жизнь".

Конференция пройдет в администрации Тюменского района, Тюменском областном государственном институте развития регионального образования (ул. Малыгина, 73), институте физической культуры ТюмГУ и СК "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37), образовательных учреждениях города, Тюменского района и юга Тюменской области.

Подробнее с программой конференции можно ознакомиться на сайте института физической культуры ТюмГУ.