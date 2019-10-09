Успешные предприниматели региона посоревнуются за народное признание

| Фото: Тюменский деловой клуб | Фото: Тюменский деловой клуб

157 заявок поступило на участие в конкурсе на премию общественного признания "Лидер доверия потребителей-2019". В их числе крупные предприятия производственного сектора, индустрии красоты и медицинских услуг, сферы производства продуктов питания и ресторанного бизнеса, развивающих детских центров и спортивных учреждений. Об этом сообщил генеральный директор ООО РКЦ "Кворум Сити" Алексей Голубовский.

"Региональный конкурс "Лидер доверия потребителей" проводится уже в шестой раз. До этого народная премия вручалась в Югре и на Ямале, а с 2016 года в рамках межрегионального сотрудничества родилась идея расширить географию конкурса до масштабов всей Тюменской области", - отметил он.

По словам Алексея Голубовского, основные цели конкурса – выявление предпринимателей, которые добились наибольших успехов в своей деятельности и налаживание межрегиональных связей между представителями разных сфер бизнеса.

"Также важно создавать авторитетные ресурсы, влияющие на развитие российского предпринимательства производственной сферы, а также сферы услуг и торговли и популяризация успешных практик. Немаловажно и привлечение широких слоев населения к прямым коммуникациям с компаниями-участниками конкурса", - добавил он.

Проект уже был успешно реализован в Сургуте, Тюмени, Нефтеюганске, Нижневартовске, Салехарде, Мегионе, Екатеринбурге, Уфе. Общее количество участников за несколько лет насчитывает более тысячи предпринимателей.

Все участники будут отмечены наградами и будут иметь возможность принять участие в "Выставке достижений", пообщаться с коллегами-предпринимателями.

Церемония награждения состоится в отеле Green House (ул. Николая Фёдорова, 9) 10 октября, начало - в 16 часов. В ней примут участие представители органов власти, руководители общественных и профессиональных объединений.

Ирина Шемякина