Два ДТП спровоцировали пьяные водители на тюменских дорогах 10 октября

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два дорожно-транспортных происшествия спровоцировали нетрезвые водители на дорогах Тюменской области 10 октября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 9 часов на регулируемом пешеходном переходе на пересечении улиц Ленина и Челюскинцев Hyundai сбил 63-летнюю женщину. По предварительным данным, она переходила проезжую часть на красный сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получила травму носа и ушиб бедра.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На трассе Тюмень - Омск в Голышмановском районе автомобиль Honda Civic въехал в остановившейся автомобиль Geely CK, водитель которого намеревался повернуть налево. По предварительным данным, 32-летний водитель Honda, не имеющий права управления транспортными средствами, был пьян и превысил скорость. Ранее мужчина уже задерживался за пьяную езду. Пассажиры Geely получили ушибы и ссадины.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Около 22 часов на ул. Московский тракт автомобиль Daewoo Nexia въехал в металлическое ограждение дороги. По предварительным данным, водитель, находясь в алкогольном опьянении, превысил установленную скорость движения. Он и его пассажир получили ушибы и ссадины.