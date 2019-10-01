Жителя Заводоуковска задержали за разбойное нападение

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России "Заводоуковский" по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на жительницу Заводоуковска, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Женщина сообщила, что нападение было совершено, когда она направлялась с работы домой. Неизвестный с ножом потребовал отдать ему сумку, в которой находились деньги, банковские карты, документы и продукты питания. После злоумышленник скрылся в соседнем дворе.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали неработающего ранее судимого местного жителя 1991 года рождения. Во время допроса он сознался в совершении противоправного деяния, свою вину полностью признал и пояснил, что пошел на преступление ради личного обогащения. Похищенное возвращено владельцу в полном объеме.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.