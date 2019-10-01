В Роскачестве проверили лапшу быстрого приготовления

В 13 из 17 проверенных марок лапши быстрого приготовления обнаружены следы токсинов, однако их количество укладывается в нормы техрегламента, сообщает Роскачество. Об этом говорится на официальном сайте организации.

Специалисты Роскачества изучили 17 наиболее популярных торговых марок, из них 14 произведены в России, две – в Казахстане и одна – в Южной Корее.

По результатам этого исследования ни одна торговая марка не может претендовать на российский Знак качества - во всей исследованной продукции были обнаружены несоответствия по тем или иным показателям.

Так, в лапше быстрого приготовления много соли. В продукции 12 торговых марок массовая доля соли (в готовом продукте) не соответствует опережающему стандарту Роскачества.

Также производители используют муку высшего сорта, при этом в лапше некоторых торговых марок обнаружены следы пестицидов, регулятора роста растений и микотоксинов. Это говорит о том, что на производстве недостаточно тщательный входной контроль сырья. Или о неправильном хранении во время транспортировки или в магазине (когда возникают условия для грибкового поражения).

А вот глутамата натрия в лапше не так много, как принято считать. В одном из образцов, например, глутамата натрия было 3,48 г/кг, в другом – 0,69 г/кг. И это при допустимых 10 г/кг.

Не подтвердились и опасения потребителей, что производители используют сою, но не указывают ее в составе. Все, кто добавил в продукт соевый белок, указали его в составе.



Не были обнаружены и синтетические красители, а также

не подтвердились опасения потребителей, что все производители лапши быстрого приготовления только заявляют о наличии в их продукте мяса. В исследовании семь производителей заявили, что их продукт содержит либо мясо курицы, либо куриный фарш (в порошкообразном виде). В продукции шести торговых марок подтвердилось наличие курицы и куриного фарша.