Похороны мухи, праздничный каравай и хороводы ждут ишимцев в семейном этноцентре

| Фото: парка Ишима во "ВКонтакте" | Фото: парка Ишима во "ВКонтакте"

Праздник Осенины пройдет в в семейном этноцентре Ишимского музейного комплекса им. П. П. Ершова 14 октября в 12 часов. Изюминкой праздника станет старинный потешный обряд "Похороны мухи".

По словам хозяйки этноцентра Ларисы Шваловой, этот обряд был известен еще в дохристианской Руси. Считалось, что с комарами и мошками весной прилетали души умерших родных, чтобы помогать живым в тяжелом крестьянском труде. А осенью, когда работы окончены, хлеб с полей убран, обрядом "Похороны мухи" души провожали обратно, в мир духов, отдыхать. После Крещения Руси обряд сохранился до наших дней в шуточном варианте.

"Мы "хороним" летних мух и ждем прилета белых зимних мух - снега, как бы закрывая лето. В этом году мы расширили программу праздника и охват участников. Дети придут целыми классами. Мы не только проведем потешный обряд, но и поиграем в разные урожайные игры. Будем водить осенние хороводы и угощать гостей настоящим праздничным караваем. Обязательно расскажем про другие важные обряды, которые проводили наши предки в эти осенние праздники", - рассказала Лариса Швалова.

Она пояснила, что именно на Осенины семилетних мальчишек садили на коня, знаменуя этим обрядом начало нового периода жизни – отрочество. С этого возраста отроки становились помощниками отца, осваивая не только мужской крестьянский труд, но и мужские ремесла. Девочек-семилеток на Осенины празднично усаживали за маленькие прялки, которые отцы к этому дню ладили для дочерей в подарок.

Из нового урожая зерна пекли большой праздничный каравай, водили вокруг него осенние хороводы, а потом делили по кусочку и раздавали всем в деревне. Этим хлебом принято было угостить всю живность в доме: лошадей, коров, овец и даже кошек и собак. Этим обрядом славяне приглашали мир и сытость в свой дом до нового урожая.

Инна Кондрашкина