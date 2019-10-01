Тюменцев познакомят с обычаями коренных малочисленных народов Севера

| Фото: Центра КМН "КЕДР" | Фото: Центра КМН "КЕДР"

Дни культуры коренных малочисленных народов Севера пройдут в Тюменской области 4-10 ноября.

Торжественное открытие Дней культуры КМНС в Тюменской области пройдет в селе Демьянское Уватского района (ул. НПС, 25). Двухчасовая праздничная программа начнется 4 ноября в 14 часов. Кроме творческих номеров на празднике продемонстрируют умение спортсмены по северному многоборью, а также гости продегустируют блюда национальной кухни.

В 16 часов участникам встречи покажут фильм "Хозяин тайги", лента познакомит зрителей с культурой и бытом восточных ханты, ведущих традиционный образ жизни в Уватском районе. Гости мероприятия познакомятся с героями фильма.

С показа "Хозяина тайги" начнутся Дни открытых дверей в Тюмени. 6 ноября в тюменском Центре коренных малочисленных народов "КЕДР" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 67/1), начало в 14 часов. После посетителей ждут факультативные занятия по хантыйскому языку.

Здесь же гости познакомятся с экспозицией декоративно-прикладного творчества "Северные узоры", а также с творчеством поэтов и писателей, представителей коренных малочисленных народов Севера. Кроме того посетители смогут сами попробовать себя в мастерстве изготовления оберегов на мастер-классе.

7 ноября за чаепитием рукодельницы "КЕДРа" научат гостей делать куклы Акань. Гостей будут ждать к 12 часам, их также познакомят с "Хозяином тайги" и выставками Центра.

10 ноября приглашает этнографический центр коренных малочисленных народов Севера Тюменской области - этноСтойбище "Увăс Мир хот" (Дом Северных людей). В 14 часов здесь начнется закрытие Дней культуры КМНС. гостей ждет экскурсия, праздничная программа, дегустация блюд национальной кухни, а самые активные могут попробовать свои силы в северном многоборье: метании тынзяна на хорей, перетягивании палки на шкурах оленя, тройном национальном прыжке.

Этностойбище находится в 30 км от Тюмени: следуя по объездной дороге, нужно повернуть в строну песчаного карьера. Адрес: Тюменский район, деревня Кыштырла, переулок Прохладный, 2.

Ирина Ромашкина