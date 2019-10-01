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Опыт тюменских травматологов оценили на всероссийском уровне

Общество, 16:34 14 октября 2019

ОКБ № 2 | Фото: ОКБ № 2

Как одну из лучших в стране оценили тюменскую школу травматологии и ортопедии на VII Западно-Сибирском симпозиуме "Вузовская наука – практическому здравоохранению". Тюменские травматологи не только применяют новые технологии и подходы в лечении пациентов, но и активно занимаются научно‑исследовательской работой, сообщает областной департамент здравоохранения.

Тюменская областная клиническая больница № 2 несколько десятилетий является клинической базой для Тюменского государственного медицинского университета и единственной клиникой в Тюмени, где круглосуточно оказывают помощь, в том числе и высокотехнологичную пациентам с травмами.

На базе больницы функционирует областной ортопедо-травматологический центр. В нем консультируют и оперируют ведущие специалисты, доктора и кандидаты медицинских наук. Ежегодно специалисты выполняют сотни операций, в том числе и уникальные, у взрослых и детей по поводу повреждений и заболеваний позвоночного столба, воспалительных и опухолевых заболеваний костей, тяжелых форм косолапости, деформаций, косметических дефектов.

Прерогатива клиники – эндопротезирование крупных суставов, вертебрология, гнойная остеология и такая тяжелая патология, как политравма, которая, как правило, требует интенсивной терапии и одномоментного проведения нескольких операций врачами разных специальностей.

Центр обслуживает профильных больных Тюмени, юга Тюменской области, Ямала и частично Югры. Объемы оказания стационарной помощи в ОКБ № 2 постоянно растут. Если 10 лет назад ее получали около 30 тыс. человек в год, то в настоящее время – более 42 тыс., при том, что коечный фонд остался прежним.

"В Тюменской области территориальное планирование и администрирование процесса лечения травматологических пациентов выстроены лучше, чем где бы то ни было на территории федерального округа", - считает главный травматолог-ортопед УФО Александр Губин.

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# ОКБ №2 , ортопедия , травматология

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