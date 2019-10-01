Победителей сельхозярмарки определили в Казанском районе

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Более 20 организаций, индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств участвовали в универсальной ярмарке "Осень-2019", сообщает администрация Казанского района.

Продукцию казанцам представили два коллектива сельскохозяйственных товаропроизводителей, три предприятия переработки, одно предприятие торговли и общественного питания и ЛПХ из девяти сельских поселений. В номинации сельхозтоваропроизводителей лучшими стали ООО "Сельхозинтеграция", СХПК "Колхоз им. Кирова".

В номинации "Предприятия переработки" отмечены ИП Задорожных Е.А. и ООО "Казанский хлебозавод". Лучшим предприятием торговли признан ИП Бабеян С.Р. Среди гостей с. Казанское с широким ассортиментом хлебобулочных и кондитерских изделий было отмечено ПО Викуловское райпо, с. Викулово.

Личные подсобные хозяйств Бунькова Н.А., Шевелев В.Ю., Худяков М.И отмечены благодарностями муниципалитета.

Предприятия представили широкий ассортимент товаров: мясо — говядина и свинина, рыба, мед, хлебобулочные изделия, дрова, зерно всех видов, мука, дикоросы и прочая продукция, а сельскими поселениями была организована продажа различной продукции личных подсобных хозяйств.

Кроме того, многими предприятиями были организованы походные кафе с горячими шашлыками и пирогами, с выступлениями самодеятельных артистов.