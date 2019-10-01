Памятную серебряную монету выпустил в обращение Банк России

| Фото: www.cbr.ru | Фото: www.cbr.ru

Памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Саммит "Россия — Африка" (каталожный номер 5111-0411) выпустил в обращение Банк России, сообщает учреждение.

Монета (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты — "3 рубля", дата − "2019 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположена многоцветная эмблема саммита, делящая поле монеты на две части. В верхней части помещено выполненное в цвете изображение контура территории Российской Федерации, в нижней — Африканского континента; над эмблемой расположены надписи, слева — "Сочи", справа — "2019".

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством "пруф".

Тираж монеты — 3 тыс. штук.