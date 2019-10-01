Выставка в Тобольске покажет польский след в истории Сибири

| Фото: ТИАМЗ | Фото: ТИАМЗ

Выставка "Польский след в истории Сибири" открылась во Дворце Наместника в Тобольске, сообщает историко-архитектурный музей заповедник.

Впервые поляки появились на тобольской земле в составе дружины Ермака, впоследствии приняли участие в строительстве первого острога. Поляки в Сибири стали пионерами сельского хозяйства, внедрив новые орудия труда, занимались ремеслами, торговлей, избирались на служебные должности, были на военной службе, внесли большой вклад в культуру, просвещение и искусство.

В конгресс-зале музея истории управления Сибирью вниманию посетителей представлены издания на польском языке и исторические документы, фотоснимки и предметы искусства.

Посетить выставку можно до 2 декабря.