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Выставка в Тобольске покажет польский след в истории Сибири

Общество, 08:49 18 октября 2019

ТИАМЗ | Фото: ТИАМЗ

Выставка "Польский след в истории Сибири" открылась во Дворце Наместника в Тобольске, сообщает историко-архитектурный музей заповедник.

Впервые поляки появились на тобольской земле в составе дружины Ермака, впоследствии приняли участие в строительстве первого острога. Поляки в Сибири стали пионерами сельского хозяйства, внедрив новые орудия труда, занимались ремеслами, торговлей, избирались на служебные должности, были на военной службе, внесли большой вклад в культуру, просвещение и искусство.

В конгресс-зале музея истории управления Сибирью вниманию посетителей представлены издания на польском языке и исторические документы, фотоснимки и предметы искусства.

Посетить выставку можно до 2 декабря.

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# Польша , Тобольск , Тобольский музей-заповедник

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