Юбилейный форум "Недвижимость-2019" соберет участников со всего Уральского федерального округа

| Фото: НП "Объединение риелторов Тюменской области" | Фото: НП "Объединение риелторов Тюменской области"

Более 500 профессионалов рынка недвижимости из Тюмени, Екатеринбурга, Кургана, Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и других городов соберет XX ежегодный форум Тюменской области "Недвижимость-2019" 31 октября.

Как сообщают организаторы, традиционно самое масштабное мероприятие рынка недвижимости пройдет в стенах Тюменской областной думы.

В 2019 году организаторы изменили формат форума. Участники рассмотрят перспективы развития Тюмени, личного бренда риелтора, продвижение представителей сферы недвижимости в "Инстаграм", безопасности сделок на рынке, ипотеки и секретов андеррайтинга.

"Мы подготовили доклады, полезные не только руководителям агентств недвижимости, но и всем, кто помогает в покупке и продаже недвижимости - это риелторы, специалисты отделов продаж застройщиков и банков. На форуме выступят докладчики с огромным опытом и знанием темы, мы рады, что наш форум вызвал у них интерес", - презентовала форум президент некоммерческого партнерства "Объединение риелторов Тюменской области" Ирина Яременко.

Организаторы формируют площадку для конструктивного диалога между представителями власти, профессионального сообщества риелторов, банковских структур, девелоперов Тюмени и застройщиков. Это повысит профессиональный уровень, расширит компетенции и способствует обмену опытом специалистов, работающих на рынке недвижимости.

Профессиональные спикеры помогут разобраться с рядом актуальных вопросов. Так, ведущий бизнес-тренер "Центра управления продажами" ГК "Маркетинг-Консультант" Анна Печеркина проведет беседу "Риелторы против роботов: что ждет профессию. Практика американских риелторов". Деловой консультант и основатель компании "Бизнес Капитал Групп" Мурат Нурпеисов предложит к рассуждению тему "Риелтор - мастер переговоров".

Бизнес-тренер консалтингового агентства "ИнтерАктив" Елена Филюшина поговорит с коллегами "Особенности профессии риелтора. Как не допустить выгорания". Будут раскрыты вопросы и кризисах профессии в современном мире, стресс-менеджменте, техниках управления эмоциональным состоянием, профилактике профессионального сгорания. Спикер предложит слушателям методы саморегуляции на каждый день, техники, повышающие работоспособность, улучшающие самочувствие и настроение.

Директор PR-агентства "ИДОЛ" Юлия Королева презентует собственный опыт "Личный бренд риелтора". Руководитель направления digital ООО "Тюмень-Софт" Нино Абхадзе предложит "Продвижение риелторских услуг в "Инстаграм".

Об актуальных вопросах налогообложения сделок с недвижимостью в 2019 расскажут специалисты бухгалтерской группы Центра налоговой помощи Наталья Никоненко и Мария Смолина. Руководитель отдела аналитики компании "Этажи" Константин Бердников представит публике свой анализ рынка жилой недвижимости 2019 и даст прогнозы на 2020.

Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте XX ежегодного форума Тюменской области "Недвижимость-2019".