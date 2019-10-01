Стратегию формирования здорового образа жизни обсуждают в Тюмени

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Более 230 участников из 13 субъектов РФ, а также из Республики Беларусь и Киргизии собрала международная научно-практическая конференция "Стратегия формирования здорового образа жизни населения средствами физической культуры и спорта: тенденции, традиции и инновации" в Тюмени 17 октября, сообщает администрация города.

Среди почетных гостей – профессора, кандидаты наук, представители региональной и муниципальной власти, бизнес-сообщества. В течение двух дней ученые и практики планируют обсудить инновации в спорте, методы создания условий для занятий физической культурой и спортом.

"С 2017 года конференция получила международный статус. Мы обсуждаем стратегические темы на ближайшие пять лет. Программы, реализуемые на муниципальном, региональном или федеральном уровне, в том числе разработанные научным сообществом, ориентируем на национальные проекты. Нацпроект "Демография" предусматривает повышение таких основных показателей, как здоровье, продолжительность жизни, увеличение количества людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом", — сказал глава Тюмени Руслан Кухарук, обращаясь к участникам конференции.

По его мнению, необходима совместная работа органов местного самоуправления, региональных, федеральных органов власти и научного сообщества. "Благодаря представителям бизнес-сообщества, общественных организаций отработаны многие проекты. Они внедряются не только в учреждениях муниципального, регионального уровня, но и в частных компаниях, в которых приветствуется здоровый образ жизни. Это сотрудничество между бизнесом, властью и наукой широко проникло в сферу здорового образа жизни, физкультуры и спорта", — добавил Руслан Кухарук.

На конференции прозвучало, что формирование эффективной системы спортивной подготовки в регионе, создание максимальных условий для поиска и продвижения талантливых детей и молодежи – приоритет деятельности органов власти.

Директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Дмитрий Грамотин отметил, что спорт рассматривается как средство повышения качества и продолжительности жизни, укрепления здоровья людей.

В рамках нацпроекта к 2024 году необходимо создать условия для занятий спортом для 55% населения страны. В Тюменской области необходимо приобщить к физкультуре и спорту 59% жителей. Сегодня в области в спорт вовлечены 638 тыс. – это более 45% населения. Активна в основном молодежь — 90%.