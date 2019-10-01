Тюменские школьники примут участие в фестивале профессий "Билет в будущее"

Архивное фото пресс-службы областного департамента образования и науки Архивное фото пресс-службы областного департамента образования и науки

Около восьми тысяч школьников из Тюменской области станут участниками фестиваля профессий "Билет в будущее", который пройдет с 28 по 31 октября на площадке выставочного зала.

Дети будут знакомиться с востребованными профессиями и выполнять практические задания по восьми направлениям: IT-технологии, транспорт и логистика, сельское хозяйство, медицина, энергетика, строительство и комфортная среда, новые материалы, нефтегазовая отрасль.

"Современные дети живут в стремительно меняющемся мире и важно как можно раньше обратить их внимание на перспективные направления. Чем раньше появится этот интерес, тем охотнее будут учиться дети", - отмечает региональный координатор проекта "Билет в будущее" в Тюменской области Юлия Бояркина.

"Билет в будущее" рассчитан на школьников 6-11 классов. К слову, впервые фестиваль профессий прошел в Тюменской области в 2018 году. Тогда в нем приняли участие 3 тыс. 800 ребят, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Добавим, что проект по ранней профориентации "Билет в будущее" инициирован президентом Владимиром Путиным. Он реализуется в рамках национального проекта "Образование".