Заводоуковск подключился к областному конкурсу "Собери коллекцию знаков ГТО"
| Фото: zavodoukovsk.admtyumen.ru
25 работников центра физкультурно-оздоровительной работы "Ритм" успешно справились с испытаниями и получили знаки отличия комплекса ГТО, сообщает администрация Заводоуковского городского округа.
Золотой знак отличия получили 13 человек, 8 участников завоевали серебряный знак, бронзовый — 4 человека.
Областной конкурс "Собери коллекцию знаков ГТО" продолжается, заявки принимаются до 31 октября. В числе номинаций - "Самая большая личная коллекция знаков ГТО", "Самая большая семейная коллекция знаков ГТО" и "Самая большая корпоративная коллекция знаков ГТО".
Победители и призеры получат дипломы, призы с символикой ГТО и подарочные сертификаты в спортивный магазин.