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Заводоуковск подключился к областному конкурсу "Собери коллекцию знаков ГТО"

Спорт, 11:11 20 октября 2019

zavodoukovsk.admtyumen.ru | Фото: zavodoukovsk.admtyumen.ru

25 работников центра физкультурно-оздоровительной работы "Ритм" успешно справились с испытаниями и получили знаки отличия комплекса ГТО, сообщает администрация Заводоуковского городского округа.

Золотой знак отличия получили 13 человек, 8 участников завоевали серебряный знак, бронзовый — 4 человека.

Областной конкурс "Собери коллекцию знаков ГТО" продолжается, заявки принимаются до 31 октября. В числе номинаций - "Самая большая личная коллекция знаков ГТО", "Самая большая семейная коллекция знаков ГТО" и "Самая большая корпоративная коллекция знаков ГТО".

Победители и призеры получат дипломы, призы с символикой ГТО и подарочные сертификаты в спортивный магазин.

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# ГТО , Заводоуковский городской округ

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