Конкурс народной культуры "Сибирские родники" пройдет в Тюмени
| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр
Более 300 участников из регионов России и ближнего зарубежья соберет X Международный конкурс солистов и ансамблей народной культуры "Сибирские родники" на базе Тюменского государственного института культуры 29 ноября - 1 декабря, сообщает администрация Тюмени.
В рамках фестиваля пройдет VI Международный конкурс "Сибирский исток" учебно-методических работ по народной культуре и сценариев народных праздников.
В Тюмень приедут учащиеся музыкальных школ, преподаватели, профессиональные исполнители, а также коллективы, солисты дворцов и центров культуры, студий и кружков дополнительного образования, учащиеся общеобразовательных школ и студенты непрофильных ссузов и вузов.
Вход на все мероприятия фестиваля свободный.