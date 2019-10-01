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Конкурс народной культуры "Сибирские родники" пройдет в Тюмени

Общество, 08:09 22 октября 2019

Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Более 300 участников из регионов России и ближнего зарубежья соберет X Международный конкурс солистов и ансамблей народной культуры "Сибирские родники" на базе Тюменского государственного института культуры 29 ноября - 1 декабря, сообщает администрация Тюмени.

В рамках фестиваля пройдет VI Международный конкурс "Сибирский исток" учебно-методических работ по народной культуре и сценариев народных праздников.

В Тюмень приедут учащиеся музыкальных школ, преподаватели, профессиональные исполнители, а также коллективы, солисты дворцов и центров культуры, студий и кружков дополнительного образования, учащиеся общеобразовательных школ и студенты непрофильных ссузов и вузов.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

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