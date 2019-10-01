Безопасность и качество дорог активно обсуждают тюменцы

| Фото: портал "Тюмень-наш дом" | Фото: портал "Тюмень-наш дом"

Взаимодействие с населением в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" происходит на всех уровнях и через разные каналы коммуникации: официальный Интернет-ресурс проекта и другие проекты регионов, сообщества национального проекта в социальных сетях, сайт "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог", сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Систему учета общественного мнения при реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" представили на площадке международной специализированной выставки "Дорога 2019".

С начала 2019 года от пользователей автодорог 83 субъектов России поступило более 5 тыс. 200 обращений, на 85 % из них даны ответы, остальные — в работе. В числе 5 тыс. 200 — отзывы через интернет-ресурс национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" бкд.рф, сайт "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог". 2 тыс. 260 — конкретные запросы граждан, оставленные в сообществах в социальных сетях.

На официальной странице нацпроекта в Тюмени "Дороги Тюменской области" социальной страницы Вконтакте в конце сентября был запущен опрос "Какие дороги нужно отремонтировать в следующем году?" К участию приглашались все подписчики группы, а это более 3 тыс. человек. За несколько недель пользователи оставили более 200 комментариев, большинство вопросов касалось ремонта региональных дорог самых отдаленных уголков тюменского региона.

Все без исключения комментарии будут представлены на общественно обсуждении при составлении плана ремонта по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год.