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Определены победители четвертого чемпионата "SIBUR DANCE FEST" в Тобольске

Общество, 17:38 23 октября 2019

Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Более 90 человек сразились в танцевальном чемпионате "SIBUR DANCE FEST" в Тобольске, сообщают Тобольская промышленная площадка СИБУРа.

Победителями в номинации "DUO" стали Любовь Праскунова и Мария Сагун, приз в номинации "CREW" получила команда "Wassup Guys". Среди соло-иcполнителей судьи отметили Екатерину Ходыкину и Алину Гаффарову, которые встретятся на танцевальном джеме с финалистами, определенными в Нижневартовске. Девушки выступят на гала-концерте и сразятся за главный приз фестиваля – персональный курс "Развитие личного бренда" и фотосессию.

Финалист 4-го сезона шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ и резидент фестиваля Дима Bonchinche назвал Тобольск – талантливым городом. "Разные стили, разные люди, разные подходы. Когда смотришь на то, что происходит на сцене, то сам заряжаешься этой энергией. У каждого здесь есть своя искра. Получится из нее пламя или нет, каждый для себя решает сам. Но на чемпионате было очень жарко", - отметил он.

Имя победителя фестиваля "SIBUR DANCE FEST" будет объявлено на отчетном гала-концерте, которым завершится проект. Мероприятие пройдет 25 октября на сцене ДК "Синтез".

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# СИБУР , танцы , Тобольск

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