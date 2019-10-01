Выездная сессия для ямальских школьников пройдет в Тюменском медицинском университете

| Фото: пресс-служба ТГМУ | Фото: пресс-служба ТГМУ

11 учащихся десятого профильного химико-биологического класса школы №9 Ноябрьска примут участие в выездной сессии в Тюменском медицинском университете 28-30 октября, сообщает вуз.

В состав делегации войдут школьники, которые планирует связать судьбу с медициной.

Ребята увидят основные медицинские манипуляции и попытаются воспроизвести их на симуляционном оборудовании. Учащиеся познакомятся с кафедрами и факультетами университета, встретятся с руководством вуза, студентами и врачами, посетят музей анатомии, стоматологическое отделение университетской многопрофильной клиники и симуляционный центр.

Преподаватели проведут для них вводные практические занятия по химии и биологии.