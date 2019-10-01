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В Ялуторовске откроется выставка "Город-сад"

Общество, 08:21 25 октября 2019

Ялуторовский музейный комплекс | Фото: Ялуторовский музейный комплекс

Презентация выставки лучших творческих работ, участвовавших в конкурсе "Город-сад", пройдет в музее "Торговые ряды" (Ялуторовск, ул. Первомайская, 19) 25 октября, начало в 15 часов, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.

Выставка посвящена 360-летию Ялуторовска и 190-летию со времени прибытия в город первого садовода декабриста Василия Тизенгаузен.

В конкурсе приняли участие жители Ялуторовска и Ялуторовского района разных возрастных категорий с работами различных видов декоративно-прикладного и художественного творчества: рисунок, аппликация, выжигание по дереву, вышивка, оригами, бумагопластика, мозаика, скрапбукинг, квиллинг, объемное моделирование, резьба по дереву и многое другое.

Возрастная категория: 0+. Вход свободный.

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# выставка , Ялуторовск

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