Аспирант ТюмГУ проходит стажировку в США

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Аспирант-социолог ТюмГУ Ушакова Юлия, обучающаяся по специальности "Экономическая социология", проходит стажировку в Университете Висконсин-Мэдисон, штат Висконсин, США, сообщает пресс-служба вуза.

Весной 2019 года Центр по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии CREECA Университета Висконсин-Мэдисон, США под руководством профессора социологических наук Theodore P. Gerber в рамках Wisconsin Russia Project объявил конкурс на прохождение стажировки.

"Такой конкурс объявляют один раз в два года. Естественно, упустить такую возможность было нельзя, - рассказывает Юлия Ушакова, - заявок было много, но из России конкурс выиграли всего четыре аспиранта. Из уже прослушанных курсов хочу упомянуть "Агросоциологию". Его ведут два профессора Michael M. Bell and William Tracy. Стиль преподавания значительно отличается от привычного нам. Преподаватель называет тему будущего занятия и предоставляет базовый перечень статей и источников, необходимых для прочтения и осмысления. Первые 50 минут студенты, разбившись на группы, обсуждают тему между собой. Далее 50 минут происходит общее обсуждение как минимум одной идеи. И только потом профессор читает лекцию, знакомящую с темой нового модуля. Если говорить о научных возможностях стажировки, то ее ценность в том, что мне предоставлен полный доступ к огромной базе данных библиотек, а также возможность посещать лекции по интересующим направлениям".

Летом 2020 года все участники проекта соберутся на Международную конференцию в Мэдисоне, где представят итоги своей работы. Напомним, что University of Wisconsin-Madison имеет серьезную репутацию на международном уровне: в общем рейтинге QS-2020 занимает 56 место. Тематика исследования аспиранта "Развитие малого и среднего сельскохозяйственного бизнеса в современной России. Поведенческие аспекты и адаптационные стратегии предпринимателей и членов их семей". Научный руководитель профессор, доктор социологических наук Гульнара Ромашкина.