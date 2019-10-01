Тюменцы отправились на Всероссийский слет студенческих отрядов

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Слет студенческих отрядов, приуроченный к 60-летнему юбилею движения, пройдет С 25 по 27 октября в Москве. Тюменцы примут участие в спортивном и творческом фестивалях, а также в слете "Росатома", сообщает пресс-служба ТИУ.

Слет соберет более 6 тыс. человек из 80 регионов России, стран СНГ и Балтии. В делегацию Тюменской области вошли 63 студента: ветераны, бойцы, комиссары и командиры отрядов вузов Тюмени и области: ТИУ, ТюмГУ, ГАУСЗ, ТюмГМУ, Тобольского педагогического института им. Д. И. Менделеева.

В Москве тюменцы выступят в составе команды Уральского федерального округа.

Кроме того, тюменская делегация примет участие в торжественной церемонии открытия слета в Кремлевском дворце и закладке памятной плиты, а также масштабном флешмобе на Воробьевых горах.