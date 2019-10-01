Тюменским бойцам ОМОНа вручили ведомственные награды

| Фото: Росгвардии по Тюменской области | Фото: Росгвардии по Тюменской области

Сотрудников тюменского ОМОНа наградили ведомственными медалями и знаками отличия, сообщает пресс-служба Росгвардии по Тюменской области.

Росгвардейцы получили знаки "За отличие в службе" II степени. Троих бойцов наградили ведомственными медалями "Ветеран боевых действий", специалисту кинологу спецподразделения вручили нагрудный знак "100 лет кинологической службы". Также отряду объявили благодарность от командующего Уральским округом Росгвардии и командующего объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе.

Командир ОМОН полковник полиции Олег Сидорчик отметил, что личный состав тюменского ОМОНа выполняет служебно-боевые задачи на высоком уровне, сохраняя традиции и боевое братство.

"Выражаю благодарность от имени руководства территориального управления за высокие результаты служебно-боевой деятельности и желаю дальнейших успехов, поддержки боевых товарищей, понимания близких и благополучия", - поблагодарил бойцов Олег Сидорчик.

Он отметил, что за девять месяцев 2019 года отряд выполнил более тысячи специальных мероприятий. Инженерно-технические группы обследовали более 500 объектов на предмет обнаружения взрывоопасных предметов.

Во время служебных командировок в Северо-Кавказском регионе тюменцы провели около 150 специальных операций и пресекли более 500 преступлений и правонарушений.

Кроме того, тюменский ОМОН не оставляет без внимания военно-патриотическое воспитание молодого поколения. Отряд организовал более 50 мероприятий для детей и подростков.