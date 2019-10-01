Международный аэропорт Рощино работает по зимнему времени

| Фото: Максим Штурм, аэропорт Рощино во Вконтакте | Фото: Максим Штурм, аэропорт Рощино во Вконтакте

Международный аэропорт Рощино перешел на зимнее расписание 27 октября. В осенне-зимний период вылеты из Тюмени будут осуществляться в более 30 внутренних и шесть зарубежных направлений, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Перевозку пассажиров обеспечат 14 российский и зарубежных авиакомпаний. Высокая частота рейсов сохранится на московском направлении. В зимнем сезоне маршрут Тюмень – Москва – Тюмень будут обслуживать крупнейшие российские авиакомпании – "Аэрофлот", "S7 Airlines", "ЮTэйр", "Ямал", "Уральские Авиалинии" и возобновит рейсы на данном направлении авиакомпания "S7 Airlines".

| Фото: Максим Штурм, аэропорт Рощино во Вконтакте | Фото: Максим Штурм, аэропорт Рощино во Вконтакте

Новинками осенне-зимнего расписания аэропорта Рощино станут рейсы по направлениям в сторону юга: Краснодар, Минеральные воды, Ростов-на-Дону, сохранятся чартерные рейсы в Сочи. Продолжатся рейсы в Санкт-Петербург, Омск, Томск, Новосибирск, Екатеринбург, Уфу, Самару и другие направления.

Чартерная программа в осенне-зимний период предусматривает выполнение полетов в традиционные и любимые тюменцами Дубай, Камрань, Пхукет, Нячанг, а также открытое с 1 ноября "Red Wings Airlines" направление в Анталью.

Зимнее расписание рейсов из международного аэропорт "Рощино" продлится до 29 марта 2020 года и будет доступно на официальном сайте аэропорта в разделе "Расписание".