В Тюмени этнографический диктант напишут в ненецком чуме и хантыйской избе

Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия

Этнографический диктант в Тюмени 1 ноября напишут в ненецком чуме и хантыйской избе.

Отвечать на вопросы по этнографии будут лидеры национально-культурных объединений и автономий Тюменской области на этностойбище "Увăс Мир хот" (дом северных людей) региональной общественной организации коренных малочисленных народов "Кедр".

Как рассказала председатель Тюменской областной общественной организации коренных малочисленных народов "Кедр" Ирина Малых, 31 октября мы выехали на стойбище, чтобы подготовить чум и избу, достать ароматные травы для чая, которым будем угощать и согревать гостей в такую непогоду. "Федеральное агентство по делам национальностей предложило регионом поучаствовать в конкурсе и выбрать самое необычное место для написания этнографического диктанта. Никто еще не решился написать диктант в чуме у открытого костра и хантыйской избе", - сообщила она.

Напомним, участвовать могут представители любой национальности и любого возраста. Диктант состоит из 30 вопросов, общих и региональных. На написание дается 45 минут. Максимальная сумма баллов — 100. Данная акция проводится ко Дню народного единства и направлена на выявление этнографической грамотности населения. Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить знания на региональных площадках, организуют онлайн-тестирование на официальном сайте "Большого этнографического диктанта" с 1 по 4 ноября 2019 года. Результаты диктанта опубликуют здесь.

Александр Лабыкин