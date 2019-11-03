Тюменскую "умную" каску презентовали на 100+ Forum Russia

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Проект по созданию первой в регионе "умной" каски АО "Мостострой-11" презентовали на международном форуме высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia в "Екатеринбург-ЭКСПО".

Как сообщает ТИУ, с 29 октября по 1 ноября на российском форуме BIM-технологий эксперты обсуждали международные стандарты работы в BIM, современные технологии информационного моделирования, глобальные тренды цифровизации строительной отрасли. О внедрении цифровых технологий в работу компании "Мостострой-11" в рамках состоявшейся питч-сессии BIM-вендоров рассказала заместитель генерального директора, заведующая базовой кафедрой ТИУ Наталья Бреус.

В своем докладе она отметила, что масштаб и разнопрофильность деятельности АО "Мостострой-11" требуют особого подхода к управлению компанией, что в свою очередь, влечет повышенные требования и к системам информационных технологий. Именно поэтому для решения управленческих задач компания задумалась о внедрении современных инструментов, таких как: BIM-технологии, Big data, искусственный интеллект, интернет вещей и расширенная аналитика.

"Цель внедрения цифровых технологий – это повышение прибыли за счет сокращения затрат, повышения скорости принимаемых решений и роста выручки", — сказала Наталья Бреус.

Какие проблемы пытается решить компания при помощи информационных технологий? Прежде всего, это управление рисками: минимизация риска ошибок проектирования при помощи BIM-технологий, контроль качества работ при помощи 3D-сканирования, системы мотивации, управление сроками и стоимостью строительства при помощи технологий Big data.

Для того чтобы выполнить работы в срок и без избытка необходимо контролировать численность персонала, считают в компании. Эта потребность породила идею использовать технологии интернета вещей. Речь идет о создании первой в регионе "умной" защитной каски.

"Датчики устанавливаются на одежду работников (будь то каска или жилет). Сопоставление координат, получаемых с датчиков, и координат возводимого объекта (с BIM-модели или отчёта геодезиста) позволит выполнить расчёт фактических трудозатрат на производство того или иного вида работ. В результате обработки данных можно получить табель учета рабочего времени и отчёт о фактических трудозатратах. Эту информацию можно использовать для установления норм, поиска и устранения неэффективных процессов, исключения мертвых душ. В итоге при сохранении общего фонда оплаты труда уровень месячной заработной платы работников повысится", — пояснила принцип бережливого производства Наталья Бреус.

Он заметила, что для использования в работе системы подойдут любые датчики из представленных сегодня на рынке – есть решения от Софтлайн, МТС, Арсенал и другие. Однако в компании задумали разработать свое устройство для передачи данных, которое будет конкурировать с аналогами по цене и энергопотреблению, передавая при этом координаты и необходимую информацию в условиях отсутствия покрытия мобильной связью.

"Совместно с командой Smart Сity опорного вуза во главе с профессором Олегом Фёдоровичем Даниловым мы работаем над созданием устройства. Этот проект обладает потенциалом коммерциализации, и после завершения тестовых испытаний в Мостострой-11 будет представлен рынку как самостоятельный ИТ продукт", — сказала Наталья Бреус.

Согласно проекту, на строительную каску будет установлен гаджет, состоящий из набора датчиков (для измерения температуры, влажности, геоположения объекта) и контроллера, обрабатывающего цифровые сигналы. Данные будут поступать в систему компании, где формируются соответствующие управленческие решения.

Свои наработки в области применения цифровых технологий и внедрении бережливого производства на предприятии руководство АО "Мостострой-11" представит также на форуме Минстроя России "Цифровая трансформация строительной отрасли для устойчивого развития" в Санкт-Петербурге 18 ноября.

ООО "Мостострой-11" – компания с численностью около 5 тыс. человек, 43 года работает на рынке строительства транспортной инфраструктуры. Ее подразделения находятся на территории всей Российской Федерации. В структуре компании: два проектных института, заводы по производству металлоконструкций пролетных строений, ЖБИ, совместное предприятие с Германией по производству деформационных швов. Центральное ядро и гордость компании – подразделения по строительству мостов, дорог и объектов промышленно-гражданского назначения.

Стратегический проект Smart City реализуется в рамках Программы развития опорного вуза. Его цель — формирование в регионе центра инициатив по разработке и реализации решений эффективного управления городскими ресурсами и средой. Проект реализует программные и аппаратные решения Smart City, организует консалтинг, экспертирование региональных проектов развития smart-технологий, вовлекает в решение задач эффективного управления городом сообщество профессионалов и населения.